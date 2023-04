Flux (54) tüftelt mit dem anderen verbliebenen Oomph!-Mitglied Crap am ersten Album nach der Trennung von Frontmann Dero Goi.

Neue deutsche Härte Oomph! starten Europa-Tournee im Herbst in Hannover

Die Braunschweiger Rockband Oomph! will am 2. November im Hannoveraner Capitol ihre erste Tournee seit der Trennung von Frontmann Dero Goi starten – einige Monate später als ursprünglich geplant. Das teilen die verbliebenen Mitglieder Crap und Flux über die Social-Media-Kanäle der Band mit.

Beide tüfteln seit mehr als einem Jahr als Songschreiber, Gitarristen und Produzenten am 14. Studioalbum von Oomph!, dem ersten seit dem Nummer-1-Album „Ritual“, das Anfang 2019 herauskam. Mit der Scheibe soll auch ein neuer Frontmann präsentiert werden – über den Namen schweigen sich Crap und Flux weiter aus. In einem Statement auf ihrer Instagram-Seite heißt es, das neue Album werde bahnbrechend in der Bandgeschichte – deshalb gehe Sorgfalt vor Schnelligkeit.

Frauen-Metal-Duo im Vorprogramm

Fest stehe aber das Vorprogramm für die Tour im Herbst, die Oomph! bis nach Prag und Wien, nicht aber nach Braunschweig führen soll: das Berliner Frauen-Metal-Duo Böse Fuchs & Sly.

Die Band hatte im September 2021 den Ausstieg des charismatischen Sängers und Bandmitgründers Dero Gois verkündet. Gründe wurden nicht genannt. Offensichtlich liegen sie aber unter anderem in der entschiedenen Hinwendung Deros zu einem evangelikalen, bibeltreuen Christentum, die kaum mit den vielen religionskritischen Songs der Band vereinbar war.

