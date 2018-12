Andreas Beitin übernimmt Leitung im Kunstmuseum Wolfsburg

Das Kunstmuseum Wolfsburg hat einen Nachfolger für den bisherigen Direktor Ralf Beil: Zum 1. April 2019 soll Andreas Beitin die Museumsleitung übernehmen. Das teilt das Kunstmuseum Wolfsburg am Dienstagvormittag mit.

Mehrere Auszeichnungen für Beitin

Der promovierte Kunsthistoriker ist seit Februar 2016 als Direktor des Ludwig Forum für Internationale Kunst Aachen tätig.

Im November dieses Jahres wurde die von ihm konzipierte Ausstellung „Flashes of the Future. Die Kunst der 68er oder die Macht der Ohnmächtigen“ von der deutschen Sektion der Internationalen Kritikervereinigung AICA zur „Ausstellung des Jahres 2018“ gekürt.

Gemeinsam mit Dr. Brigitte Franzen und Holger Otten wurde er 2017 außerdem für die Ausstellung „Mies van der Rohe. Die Collagen aus dem MoMA“ im Ludwig Forum mit dem renommierten Justus Bier Preis für Kuratoren ausgezeichnet. Seine mit der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung München konzipierte Ausstellung „Lust der Täuschung. Von antiker Kunst bis zur Virtual Reality“ läuft derzeit noch in München, schreibt das Kunstmuseum in der Mitteilung.

Andreas Beitin ist zudem in zahlreichen Kunstjurys und wissenschaftlichen Gremien vertreten, darunter auch der Volkswagenstiftung.

Beitin arbeitete in Karlsruhe

Der 1968 geborene Beitin studierte Kunstgeschichte, Angewandte Kulturwissenschaften sowie Neuere und Neueste Geschichte. Seine Dissertation verfasste er zum Motiv des Schreis in der deutschen Malerei und Grafik des 20. Jahrhunderts.

Von 2004 bis 2015 war er in verschiedenen Funktionen am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe tätig, zuletzt als Leiter des Museum für neue Kunst – in dieser Zeit war er an rund 70 Ausstellungen maßgeblich beteiligt, schreibt das Kunstmuseum Wolfsburg.

„Ich freue mich sehr, ab April nächsten Jahres als Direktor des Kunstmuseum Wolfsburg tätig zu werden“, wird Beitin in der Mitteilung zitiert. Er ergänzt: „Das Programm des Hauses verfolge ich seit vielen Jahren mit großem Interesse und war begeistert von den Möglichkeiten, dort Ausstellungen zu machen.“ Besonders reizen würde ihn die Möglichkeit, im Kunstmuseum Wolfsburg neben dem Schwerpunkt der zeitgenössischen Kunst auch Ausstellungen mit Positionen der Klassischen Moderne zu realisieren.

„Zusammen mit dem Team des Hauses möchte ich das Kunstmuseum Wolfsburg weiter international positionieren, aber auch vor Ort offen für neue Publikumsschichten sein“, so Beitin.

Beitin tritt die Nachfolge von Ralf Beil an, der das Kunstmuseum in diesen Tagen verlassen hat. „Interimistisch übernimmt der Geschäftsführer des Kunstmuseums und Mitglied des Vorstands der Kunststiftung Volkswagen Otmar Böhmer bis zum 31. März 2019 die Leitung“, schreibt das Kunstmuseum abschließend.