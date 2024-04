Braunschweig. Entdecken Sie mit unserer Kolumnistin den All-inclusive-Urlaub neu.

Na, schon Urlaubspläne? Nicht Ihr Ernst! Zelten?! Rückenschmerzen, Mückenstiche, Ohrenkneiferalarm in muffigen Schlafsäcken – zugegeben, das gibt der All-inclusive-Idee einen originellen Drive.

Aber sind Sie sicher, dass Ihnen da nicht bloß ein paar heftig verklärte Jugenderinnerungen einen bösen Streich spielen? Außerdem steht bereits in der Bibel geschrieben, ein jegliches habe seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. Hallo! Unter dem Himmel? Zelten? In Ihrem Alter? Und war da nicht neulich noch dieser stechende Schmerz in der Lendenwirbelgegend?

Ach hören Sie mir doch mit dem Geseier auf. Von wegen 60 ist die neue 40. Warum nicht gleich 20? Für irgendwas muss das Alter doch gut sein! Und wenn es die kluge Erkenntnis ist, nicht mehr jung zu sein.

Überhaupt: Was sagt eigentlich Madame zu Ihrem Vorhaben? Die hat ja wohl auch ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die GEMEINSAME Gestaltung des ERHOLUNGSURLAUBS im Sommer geht. So, die hat Sie zum Probezelten vor die Tür geschickt. Camping auf Balkonien, oder was?

Und wie lief die Nacht auf der Isomatte? Soll ja mächtig kalt gewesen sein. Was meinen Sie? Ob noch Voltaren im Apothekerschrank ist? Schmerzgel oder Wärmepflaster?