Wolfsburg. Die Autorin des Wolfsburger Phaeno fragt heute: Welche Farben siehst du?

Diese Frage kannst du nur beantworten, wenn du Licht anmachst. Damit wir überhaupt etwas sehen können, brauchen wir also Licht. Für das Farbensehen sind Sinneszellen im Auge, die Zapfen genannt werden, verantwortlich. Sie nehmen Lichtreize wahr und leiten diese Informationen zum Gehirn weiter.

Es gibt drei Typen von Zapfen, die auf bestimmte Lichtreize reagieren. Sie sind für die Farbbereiche Blau, Grün und Rot empfindlich. So bekommst du je nach Anregung der Zapfen jede Menge Farben, also auch Mischfarben in deiner Umwelt zu sehen. Reagieren alle gleichzeitig und ungefähr gleich intensiv sehen wir weiß. Jetzt kannst du aber dieses Farbensehen auch austricksen: Du brauchst dafür einen grünen Punkt und ein weißes Blatt Papier. Zuerst starrst du 30 Sekunden auf den grünen Punkt. Dann wechselst du schnell auf das weiße Blatt. Huch, plötzlich siehst du ja auch einen Punkt. Nur ist der jetzt Magentafarben. Mit diesem „Zaubertrick“ lernst du viel über dein Farbensehen.

Zuerst nimmst du die Farbe Grün durch diejenigen Zapfen wahr, die auf diese Farbe reagieren. Da du aber solange den Punkt anguckst, macht es diese Zapfen ganz schön müde. Schaust du jetzt auf das weiße Blatt, passiert Folgendes: Vom Blatt Papier wird Licht so zurückgeworfen, dass alle Zapfen angeregt werden. Nur jetzt sind ja die Zapfen für Grün schon etwas müde geworden. Deswegen bleiben jetzt nur noch die Zapfen für die blaue und rote Farbwahrnehmung übrig. Das heißt: Der Kreis erscheint dir nun auf dem weißen Blatt in Magenta.

Weitere Experimente zu Licht und Farben siehst du ab dem 16.3. zu bestimmten Terminen in der neuen Phaeno Show. www.phaeno.de/ostern