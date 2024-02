Wolfsburg. Wie bunt ist Weiß? Phaeno-Kolumnistin taucht in die Farben des Lichts ein.

Wenn endlich wieder Sonnenlicht durch die Fenster fällt, wird es hell im Zimmer. Dieses Licht nennen wir weißes Licht. Wenn du jedoch CDs ins Sonnenlicht hältst, glitzern sie auf der Rückseite in bunten Farben. So siehst du, dass das Sonnenlicht nicht nur weiß ist.

Im Sonnenlicht stecken alle Farben. Diese Farben werden auch sichtbar, wenn du das weiße Licht einer Taschenlampe auf die CD richtest. Licht stellt man sich nicht nur als Strahlen vor, wie du sie manchmal bei der Sonne einzeichnest. Licht kannst du dir auch als Welle vorstellen. Stell dir mal vor, dass du drei Steine in einen See wirfst. An jedem Stein breiten sich Wellen aus. Treffen die Wellen nun aufeinander, bauen sich die Wellen manchmal sogar höher auf. Das passiert auch mit den von der CD zurückgeworfenen Lichtwellen.

Wo sie aufeinandertreffen, verstärken sie sich oder werden abgeschwächt. So verändert sich die Farbe. Wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint, siehst du am deutlichsten, dass das Sonnenlicht aus bunten Farben besteht. Die Regentropfen sorgen dafür, dass das weiße Licht in Farben zerlegt wird. Auch im Phaeno gibt es ein Exponat, das mithilfe des Sonnenlichts funktioniert. Bei starkem Sonnenschein treten zu unterschiedlichen Uhrzeiten plötzlich bunte Farben auf den Wänden und an den Exponaten im Phaeno auf. Durch eine Folie am Fenster wird das Licht so verändert, dass du diese Farben siehst.