Ungewöhnlich

Es war einfach nicht zu glauben. Deshalb rief ich am Sonntag auch bei der Polizei Wolfenbüttel an, die ebenfalls bestätigte, so etwas in den vergangenen Jahren, einer sprach sogar von 25 Jahren, nicht erlebt zu haben. Die Polizei hatte an diesem Wochenende keine nennenswerten Einsätze. Nennenswert bedeutet, dass sie über den Einsatz die Öffentlichkeit über eine Pressemitteilung informieren müsste. Es passierte aber nichts, gar nichts. Selbst im seit Jahren sichersten Landkreis in Niedersachsen war das ein ungewöhnlicher Vorgang, über den ich kaum zu schreiben wagte, um nicht doch noch am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend einen nennenswerten Einsatz „herbeizuschreiben“. Aus meiner Sicht könnte es solche Wochenenden ohne Verletzte oder Tote im Straßenverkehr, ohne Diebstähle oder Schlägereien, ohne Feuer durchaus häufiger geben.

