Wo Kids noch spielen können

Deutschland braucht wieder mehr Straßenfußballer hieß es in den vergangenen Jahren nach den Misserfolgen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft immer wieder. Ich habe mich dann immer gefragt – und diese Frage kam bei mir jetzt wieder hoch, als ich über eine Kinderferienaktion zum Thema Mobilität berichtete – auf welchen Straßen Kinder überhaupt noch spielen können. In Wolfenbüttel fällt mir keine Straße ein, auf der Kinder ihre Ranzen als Tore hinlegen können, um anschließend gegeneinander zu kicken, so wie wir das früher noch nach der Schule intensiv gemacht haben. Die Straße gehörte früher uns Kindern als Spielfläche und im Winter auch als Rodelfläche, auf der wir mit unseren Schlitten unterwegs waren. Heute gehört die Straße den Autos. Und die Kinder müssen in Ferienaktionen schauen, wo sie theoretisch in Wolfenbüttel auf Straßen und Plätzen unbehindert vom Verkehr noch spielen könnten. Eigentlich schade!

