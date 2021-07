Boule-Spieler am Stadtgraben, Schlangen vor den Eisdielen, zahlreiche Radfahrer und Spaziergänger bei herrlichen Sommerwetter in der Stadt unterwegs, Fußballspiele auf den Sportplätzen, Massenandrang beim Sommerfest am Exer. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Die Normalität kommt langsam zurück. Aber Vorsicht! Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder und ist knapp unter 10.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?lbsm.fsotu/ivftlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de