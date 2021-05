Was habe ich mit Tims heller Hose und dem fehlenden Gurt an der Hose am Hut? Das fragte ich mich vor einigen Tagen, als ich eine Mail bekam, die ich erst sofort in den Papierkorb transferieren wollte, aber dann doch las. Um 21.42 Uhr hatte mir ein Leser folgende Frage geschickt: „Trug Tim eine so helle Hose nie mit Gurt?“ Erst langsam klickte es bei mir. Dieser Satz ergibt rückwärts gelesen genau das dasselbe wie vorwärts. Schön, dachte ich mir, dankte dem Leser kurz und fragte mich, wozu manche Zeitgenossen doch Zeit haben, die man vielleicht auch anders nutzen könnte. Aber – das muss ich ja zugeben – etwas Spaß hat die Enträtselung dieses Satzes auch gemacht. Und am Ende der Mail stand noch, was ich Ihnen auch wünsche: „Danke für die Aufmerksamkeit!“

