Spannende Duelle

In meiner sportaffinen Familie wird gern über Fußball diskutiert. Dabei treffen unterschiedliche Faninteressen aufeinander. Es gibt Fans von Bayern München, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und – sogar – Eintracht Braunschweig. An Tagen, wo diese Mannschaften aufeinandertreffen, so wie gerade Wolfsburg und München, kochen die Emotionen natürlich auch mal hoch. Das angesprochene Duell war für den Verfasser dieser Zeilen besonders tragisch, da er mit dem Leverkusen-Fan eine Wette laufen hat um die Kosten eines Sportbuches. Sollte Wolfsburg die Champions-League-Qualifikation schaffen, so erhalte ich von dem Leverkusen-Fan ein Buch über Spieltaktik geschenkt. Allerdings brauche ich es dann eigentlich nicht mehr, denn ich habe bei einem Gewinn der Wette doch mein Fußballverständnis schon unter Beweis gestellt. Oder?

