Zwei Tage ohne

Als ob ich es geahnt hatte: Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatte ich mir frei genommen. Aber ich hätte sowieso nicht im Homeoffice arbeiten können, denn wie 12.999 andere Haushalte in Wolfenbüttel war ich vom Komplett-Ausfall des Vodafone-Netzes betroffen. Das bedeutete: Zwei Tage lang kein Fernsehen schauen, nicht im Internet surfen und nicht im Festnetz telefonieren. Dabei wollte ich in der Mediathek einige verpasste Sendungen nachholen, im Internet den Weihnachtseinkauf vorplanen und per Telefon die Gastronomie mit einer Bestellung unterstützen. Nur mein Handy ging noch, so dass ich meinen Grillteller zum Mitnehmen bei meinem Lieblings-Griechen eigentlich bestellen konnte. Doch da nahm niemand ab. Erst langsam klickerte es bei mir, dass mein Grieche wahrscheinlich auch einen nicht funktionierenden Vodafone-Telefonanschluss hat. Ich fuhr also direkt hin, klopfte ans Fenster und bekam doch noch meinen Grillteller, der mich über den fernseh- und internetfreien Abend mehr als nur hinwegtröstete.

