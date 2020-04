Und was hat dieser Witz mit meiner Fitnessuhr zu tun?

Als ich am Samstag auf meine längere Zeit nicht mehr benutzte Fitnessuhr schaute, da fiel mir spontan ein alter Blondinenwitz ein: Kommt eine Blondine mit Kopfhörer zum Friseur. Die Friseurin bittet die Blondine, den Kopfhörer abzunehmen, weil sie ihr sonst nicht die Haare schneiden könne. Doch die Blondine weigert sich. Als die Friseurin nach mehrmaligen Bitten der Blondinen den Kopfhörer vom Kopf reißt, fällt die Blondine nach kurzer Zeit bewusstlos zur Seite. Die Friseurin wundert sich, hebt den Kopfhörer auf und setzt ihn sich selbst auf den Kopf. Dort hört sie: „Einatmen, ausatmen, einatmen….“ Und was hat dieser Witz mit meiner Fitnessuhr zu tun? Auf der stand am Samstagmorgen im Display: „Fuß rechts, Fuß links, Fuß rechts… .“

