Sie glauben gar nicht, wie oft ich in den vergangenen Tagen Happy Birthday gesungen oder gesummt habe. Das lag nicht am Geburtstag unserer Freundin Elke. Das hatte andere Gründe. Und Sie ahnen schon, womit es zusammenhängt: natürlich mit dem Corona-Virus. Regelmäßiges Händewaschen wird als Vorsichtsmaßnahme überall empfohlen. Mindestens 20 Sekunden lang sollte man die Hände waschen. Doch wie lang sind 20 Sekunden? Auf diese Frage erhielt im Frühstücksfernsehen bei Dunja Hayali Anfang der Woche die passende Antwort: „20 Sekunden sind zweimal Happy Birthday singen.“ Seitdem summe ich jedes Mal, wenn ich mir die Hände wasche, zweimal Happy Birthday. Ich hoffe, dass es hilft. Aber ansonsten kann man auch nicht viel tun, außer Sozialkontakte zu reduzieren. Und diese Zeit, in der ich auf Sozialkontakte verzichte, kann ich gut zum Lesen nutzen. Das passende Buch zu dieser eher trostlosen Zeit habe ich gerade gekauft: Eine Sammlung von Texten des Münchener Komikers Karl Valentin. Es trägt den vielsagenden Titel „Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.“

