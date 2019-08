Lauftreff mit Zombies

Ich liege wieder im Keller. Diesmal nicht, weil es so heiß ist, sondern weil ich die Treppe nicht mehr hochkomme. Ich habe diese Woche nämlich meine Laufschuhe angezogen. Und ich habe sie benutzt – ihrem tatsächlichen Zweck entsprechend. Nicht virtuell, sondern in real life, also ganz in echt....