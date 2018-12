Privatsphäre? Nicht für Santa

Der Heilige Abend ist wohl der längste Tag im ganzen Jahr, jedenfalls der Vormittag“, heißt es in Astrid Lindgrens „Weihnachten in Bullerbü“. Und ja, genau so ist es. Zumindest wenn man ein Kind ist und die Zeit nicht damit verbringt, das Festmahl vorzubereiten, den Tisch zu decken, zu wirbeln und...