Der Patzer

Ob ich diesen Text verpatze? Mal gucken. Aber ich mag das Wort „patzen“. Es reimt sich so hübsch auf schmatzende Katzen mit Tatzen, die kratzen. Zudem gehört „the patzer“ in die Kategorie „blitzkrieg“, „sourkrout“, „kindergarten“ und „weltschmerz“, ist also eines der deutschen Wörter, die in...