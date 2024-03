Braunschweig. Bezirksratsmitglied kritisiert Stadtverwaltung und Fraunhofer-Institut, das am Riedenkamp Bäume für einen neuen Parkplatz fällen ließ.

Nachhaltigkeit ist ein Leitwert des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung (WKI) in Braunschweig. Die Internetseite begrüßt Besucher mit Informationen über ein Projekt zum Einsatz von Rohrkolben aus klimaschonender Moorbewirtschaftung. Und ein Imagefilm spricht vom Ziel eines „bio-basierten, ressourcenschonenden und klimafreundlichen Wirtschaftskreislaufs“. Indessen lässt das Institut vor dem eigenen Campus am Riedenkamp eine kleine Waldfläche roden – für einen neuen Parkplatz.

Das passt doch nicht zusammen, moniert Prof. Wolfgang Büchs, der für die Grünen im Bezirksrat Nordstadt-Schunteraue sitzt. Ein ganzes Jahr lang hat er versucht, die Rodung zu verhindern – vergebens. Dann wollte er zumindest erwirken, dass das Schnittgut auf dem Gelände bis zum Ende der Brut- und Setzzeit im September verbleiben kann, damit dort womöglich nistende Vögel und Insekten beim Wegräumen nicht zu Schaden kommen.

Kein dichter Wald, aber Bäume und Sträucher. So sah die Fläche am Riedenkamp im Februar 2023 vor der Rodung aus. © FMN | Karsten Mentasti

Baumfällungen in Braunschweig für Neubau am Fraunhofer-Institut

Auch dies vergebens. Spielen Klima- und Naturschutz beim WKI also plötzlich keine Rolle mehr, wenn es um die eigenen Bauprojekte geht? So einfach ist es nicht, das wird beim Besuch am Institut im Norden Braunschweigs schnell klar.

Das Schnittgut blieb nach der Rodung mehrere Wochen liegen. Ein Teil davon verschwand, der Rest wurde mittlerweile entfernt. © FMN | Johannes Kaufmann

„Ich wollte gar keinen Parkplatz!“, betont Professor Bohumil Kasal. In dieser Hinsicht besteht Einigkeit zwischen dem Leiter des WKI, Bezirksratsmitglied Büchs und einigen Anwohnern, die für den Parkplatz einen Teil ihrer Gärten abgeben müssen. Doch die Anwohner sind der Knackpunkt. Ihretwegen ist der Bau Pflicht.

Halle des Braunschweiger Fraunhofer-Instituts muss abgerissen werden

Zur Erklärung: Das Technikum des WKI ist randvoll gestellt mit Maschinen und Werkstoffen. Die Halle aus den 1960er Jahren ist arg in die Jahre gekommen. An einigen Deckenbalken sind Wasserschäden deutlich erkennbar, sie mussten mit nachträglich eingezogenen Pfeilern gestützt werden. Das Mauerwerk ist mit Rissen durchzogen. „Die Halle kann nicht mehr saniert werden“, sagt Prof. Kasan. Das habe ein Baugutachten ergeben.

Wasserschäden, nachträglich eingezogene Stützpfosten und viel zu wenig Platz: Das Technikum des Fraunhofer WKI ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. © FMN | Johannes Kaufmann

Ein Neubau ist also unumgänglich. „Wir können aber nicht erst abreißen, und dann am selben Ort eine neue Halle errichten. Das ist wie bei einem Krankenhaus.“ Das könne auch erst umziehen, wenn das neue Gebäude fertig ist, so der Institutsleiter. Und Platz für den Neubau ist lediglich auf dem Parkplatz des Instituts.

Bäume in Braunschweig müssen für Pflichtparkplatz gefällt werden

Laut Angaben der Institutsleitung hätte man gern auf einen Parkplatz verzichtet. Die Anbindung an den Nahverkehr ist in Ordnung. Viele Mitarbeiter kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber eben nicht alle. „Es gibt klare Vorgaben durch die Stadt: Für mindestens ein Drittel der Mitarbeiter muss es Parkplätze geben“, erläutert Stephan Thiele, Baubeauftragter am WKI. Bei 450 Mitarbeitern am Standort und 60 Stellplätzen auf dem Campus fehlten 90, die vorhanden sein müssen, bevor mit dem Bau der neuen Halle begonnen werden darf.

Warum aber muss dafür ein Waldstück weichen, wenn nicht weit entfernt das Gelände der ehemaligen Niedersächsischen Motorenwerke (NIMO) jede Menge Platz geboten hätte? Was ist mit anderen Alternativen? Hier nun kommen die erwähnten Anwohner ins Spiel: „Im Parksuchverkehr im Wohngebiet zu vermeiden, müssen die Parkplätze in der Nähe des Arbeitsorts sein“, sagt Thiele. 300 Meter sei die maximale Distanz. Alle untersuchten Flächen wie das NIMO-Gelände oder der ehemalige Edeka-Parkplatz am Bienroder Weg seien zu weit weg oder nicht verfügbar.

Fraunhofer-Institut: Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind uns wichtig

Am WKI will man den Vorwurf, es mit Umweltschutz nicht so genau zu nehmen, nicht auf sich sitzen lassen. „Wir forschen hier zu ökologischem Bauen, entwickeln Materialien und Technologien für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe“, sagt Prof. Kasan. Die Halle werde bei erheblichen Mehrkosten nahezu vollständig aus Holz gebaut – wie schon das zum WKI gehörende Zentrum für leichte umweltgerechte Bauten (ZELUBA) an der Beethovenstraße.

Es gibt klare Vorgaben durch die Stadt: Für mindestens ein Drittel der Mitarbeiter muss es Parkplätze geben. Stephan Thiele - Baubeauftragter am WKI

Man habe alle Bäume auf der Rodungsfläche begutachten lassen, die vitalsten lasse man stehen. Später würden neue Bäume gepflanzt. Zudem werde eine deutlich größere Fläche in Bevenrode aufgeforstet. Auch ein Artenschutzgutachten habe man eingeholt und das Schnittgut auf Bitte der Unteren Naturschutzbehörde bis zum Ende der Amphibienwanderung liegengelassen. „Und bevor das Holz jetzt abgeräumt wurde, war noch einmal ein Artenschutzgutachter da und hat das freigegeben“, so Thiele.

Stadt Braunschweig: Baumfällungen für Parkplatz im Interesse der Anwohner

Im Zuge des Parkplatzbaus werde das Institut zudem an die Fernwärme angeschlossen. „Außerdem investieren wir noch knapp zwei Millionen Euro für eine neue Straße mit Fußweg und Sitzbänken“, sagt Thiele. Das Areal werde offen und frei zugänglich gestaltet, obwohl es sich um ein Privatgelände handle. Tenor: Man investiere und tue weit mehr, als vorgeschrieben sei.

Sitzt das Problem also vielleicht nicht bei Fraunhofer, sondern im Rathaus? Dass der Parkplatz vor Baubeginn des Technikums fertiggestellt sein müsse, liege „in erster Linie im Interesse der umliegenden Wohnbevölkerung“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung von Ende Januar. Die Untere Waldbehörde habe sich „gemäß dem Grundsatz der Walderhaltung“ um Alternativen zur Rodung bemüht, aber keine finden können.

Fazit: „Der Ausbau bzw. die Optimierung einer wichtigen Forschungseinrichtung dient in hohem Maße Belangen der Allgemeinheit, wohingegen die Waldfunktionen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung hier insgesamt nur als durchschnittlich zu bewerten sind.“

Ausbau von Forschungsinstitut in Braunschweig sticht Erhaltung von Waldfläche

Da Jungpflanzen auf aufgeforsteten Ausgleichsflächen weniger wertvoll für die Artenvielfalt seien als die gefällten Altbäume, wie auch Prof. Büchs kritisch anmerkt, „hat der Gesetzgeber einen erhöhten Flächenumfang vorgesehen“, so ein Sprecher der Stadt auf Anfrage unserer Zeitung. Als Ersatz für die 4.800 Quadratmeter große Rodungsfläche würden daher 6.300 m2 aufgeforstet, die zudem in das Eigentum der Stadt übergehen.

Einen Widerspruch der Baumfällungen zum Klimaschutz sieht man nicht: „Die Klimaziele der Stadtverwaltung sind nicht so zu verstehen, dass sinnvolle Entwicklungen – hier der Ausbau einer wichtigen Forschungseinrichtung – unmöglich gemacht würden.“ Am Ende bleibt eine Rodung, die keiner der Beteiligten so recht wollte, die aber trotzdem nicht zu verhindern war.