Einfamilienhaus in Königslutter brennt

Königslutter. In Königslutter brennt am Freitag gegen 8.27 ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr rückt aus, insgesamt waren 48 Einsatzkräfte am Brandort.

Ein Zimmer in dem Haus im Mittelweg in Königslutter brennt am Freitagmorgen.

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus wurden die Feuerwehren im Stadtgebiet Königslutter am Freitag gegen 8.27 alarmiert. In dem Gebäude im Mittelweg brannte ein Zimmer. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude“, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Zum Glück seien keine Personen mehr in der Wohnung gewesen. Zur Brandbekämpfung seien zeitgleich zwei Trupps unter Atemschutz und einem Strahlrohr eingesetzt worden. Das Feuer habe schnell unter Kontrolle gebracht werden könnten. Mittels Wärmebildkamera sei auf eventuelle Glutnester kontrolliert worden. Eine Person sei mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus transportiert worden.

Während der Löschmaßnahmen musste die Neuestraße für den Verkehr gesperrt werden, heißt es weiter in dem Bericht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Königslutter, Rottorf, Leon und Groß Steinum, außerdem ein Rettungswagen aus Königslutter, Rettungswagen und Notarzt aus Wendhausen sowie die Polizei. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle vor Ort.

red