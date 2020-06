Unbekannte haben laut Polizei zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 7.35 Uhr, einen weißen VW Multivan an der Wallstraße in Königslutter entwendet. Der 36 Jahre alte Eigentümer hatte das Fahrzeug in der Einfahrt zu seinem Wohnhaus geparkt, so die Polizei.

Hinweise an die Polizei Königslutter

Durch den Diebstahl des acht Jahre alten Fahrzeugs sei Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Hinweise an das Polizeikommissariat Königslutter unter (05353) 941050.

red