Straßenfest zum Tanz in den Mai

Groß Steinum Der Maibaum wird am Montag, 30. April, zum 25. Mal in Groß Steinum aufgestellt. Dann gibt es auch Livemusik.

Wie auch in den Jahren zuvor wird das Aufstellen des Maibaums in Groß Steinum zum Anlass genommen, ein Straßenfest auszurichten. In diesem Jahr laden die Anwohner der Straßen Am Wippstein und Triftgasse ihre Mitbürger und Gäste zur Feier ein.

Das Fest beginnt um 15 Uhr mit einem Kaffeetrinken, daran schließt sich um 16 Uhr ein Umzug zum Abholen des Volkskönigs an. Um 17 Uhr wird dann der Maibaum am Maibaumplatz an der Straße Am Luffe aufgestellt.

Ab 18 Uhr wird das Straßenfest fortgesetzt, zunächst mit Musik vom Musikverein Groß Steinum und einigen Aktionen für Kinder. Ab 20 Uhr wird schließlich die Countryband Wood’n Stone aufspielen. Wood’n Stone spielen klassische Country-Stücke von Johnny Cash, Waylon Jennings oder Willie Nelson, die jeder mitsingen kann, aber auch Titel aus der aktuellen New Country-Szene. So sind auch die Bellamy Brothers, Alan Jackson, Garth Brooks, Travis Tritt, Dwight Yoakam oder Brooks & Dunn im Programm. Es darf getanzt werden.