Süpplingen Die Maifeier in Süpplingen findet am Montag, 30. April, ab 19 Uhr statt. Vereine, Bürger und Gäste versammeln sich um 19 Uhr auf dem Noyant-Platz (Ententeich) am Maibaum. Bürgermeister Harald Schulze wird eine kurze Ansprache halten, der Spielmannszug „Glück-Auf“ Süpplingen wird aufspielen....