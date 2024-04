Groß Twülpstedt. Mitten in der Legislaturperiode übernimmt Jörg Bochannek das Amt in Groß Twülpstedt von Knut Wahlbrink. Was es damit auf sich hat.

Wechsel an der Ortsspitze: In der Ratssitzung der Gemeinde Groß Twülpstedt am 22. April ist aufgrund der seitens der CDU/SPD-Gruppe zu Beginn der Legislaturperiode getroffenen Vereinbarung der Wechsel im Amt des Bürgermeisters vollzogen worden. Darüber informiert die Samtgemeinde Velpke.

Der Rat hat demnach einstimmig Jörg Bochannek zum neuen Bürgermeister gewählt. Der bisherige Bürgermeister Knut Wahlbrink bekleide nun das Amt des 2. stellvertretenden Bürgermeisters.

„Gemeindedirektor Rüdiger Fricke und der 1. stellvertretende Bürgermeister Manuel Skokalski gratulierten im Namen von Rat, Verwaltung und der gesamten Bürgerschaft Jörg Bochannek zur Wahl und bedankten sich bei Knut Wahlbrink für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren“, heißt es abschließend.

