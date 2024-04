Schöningen. Schöningen blüht auf: Die Schöninger Werbegemeinschaft veranstaltet am 28. April den Landmarkt. Das sind die Highlights.

Die Schöninger Werbegemeinschaft bringt, nach dem großen Erfolg im Jubiläumsjahr, nach eigenen Angaben auch in diesem Jahr einen beliebten Veranstaltungsklassiker zurück auf den Markt: Der 28. April steht von 10 bis 18 Uhr ganz im Zeichen des Frühlings, denn der Schöninger Landmarkt ist zurück.

Die Veranstaltung biete wieder frühlingshafte Erlebnisse für Klein und Groß. Bei der Open-Air-Veranstaltung können sich Besucher nicht nur auf eine bunte Blumenpracht, sondern auch eine große Auswahl an regionalen Produkten und Kunsthandwerk, spektakuläre Landmaschinen und ein vielfältiges Gastroangebot für jeden Geschmack freuen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das bietet der Schöninger Landmarkt in diesem Jahr

Auf der Spielemeile gebe es in Zusammenarbeit mit dem Jugendfreizeitzentrum der Stadt Schöningen Spaß und Action für alle Kinder. Passend zum anstehenden Tag der Arbeit, werde der Landmarkt in Kooperation mit der Ortsgruppe „Helmstedter Revier“ der IGBCE, mit dem Aufstellen des traditionellen Maibaums ab 10 Uhr eröffnet.

Auch die Geschäfte in der Schöninger Innenstadt öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten für Besucher und Shoppingfreunde.

Weitere Informationen sind online auf www.schoeninger-werbegemeinschaft.de oder www.schoeningen.de nachzulesen. Aktuelle Updates, Informationen und Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit liefern die sozialen Medien unter: SchoeningerWerbegemeinschaft (Facebook) oder @swgev2020 (Instagram).

Das plant die Schöninger Werbegemeinschaft als nächstes

Nach dem Landmarkt stehe außerdem am 16. Juni gleich das nächste große Veranstaltungshighlight in den Startlöchern. Es ist wieder an der Zeit beim jährlichen Elmdrive auf Hochglanz polierte und mit viel Liebe gepflegte Oldtimer zu bewundern.

red