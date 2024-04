Helmstedt. Mit einer Masche gelang es Kriminellen, die Wohnung einer Helmstedterin zu betreten. Dort flogen sie zwar auf, entkamen trotzdem mit Beute.

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.10 Uhr, haben sich unbekannte Täter mit einer Masche Zugang zur Wohnung einer älteren Dame in der Heinrich-Kremp-Straße in Helmstedt verschafft und dort Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Täter gaben vor, Wasserhähne kontrollieren zu wollen

Laut Polizeibericht klingelten zwei Männer an der Tür der Seniorin und gaben vor, wegen einer angeblichen Baustelle die Wasserhähne in der Wohnung überprüfen zu müssen. Unter dem Vorwand, Probleme bei der Trinkwasserversorgung zu beheben, gelang es einem der Täter, die Frau in die Küche zu begleiten. Während der eine sich mit der Seniorin beschäftigte, durchsuchte der andere offenbar das Schlafzimmer.

Die Frau bemerkte die Situation und verwies die Männer lautstark aus ihrer Wohnung, woraufhin die Täter zu Fuß in Richtung Gustav-Steinbrecher-Straße flohen. Eine aufmerksam gewordene Nachbarin konnte noch beobachten, wie die Unbekannten das Haus verließen.

Betrüger fliehen in Helmstedt

Es stellte sich anschließend heraus, dass die Betrüger trotz allem einen höheren Bargeldbetrag stehlen konnten. Einer der Täter wird als etwa 30 Jahre alt und korpulent, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er soll laut Polizei erhebliche Schwierigkeiten mit der deutschen Grammatik gehabt haben, jedoch ohne Akzent gesprochen haben. Der Komplize wird als etwa gleichaltrig und 1,80 Meter groß beschrieben, mit schlanker Statur und ebenfalls dunkler Kleidung.

Die Polizei Helmstedt bittet Personen, die Angaben zu den gesuchten Männern oder zu einem möglicherweise in der Umgebung abgestellten Fahrzeug machen können, sich unter der Nummer 05351/5210 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red