Helmstedt. Die Bürgerstiftung unterstützt im Landkreis Helmstedt viele Projekte und Veranstaltungen.

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen verleiht Bürgerstiftungen, deren Profil den zehn Merkmalen entspricht, eine besondere Auszeichnung: Das Gütesiegel. Bereits im Januar wurde die Bürgerstiftung Ostfalen für weitere drei Jahre mit dem Gütesiegel ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heißt.

Bei einem Treffen der Bürgerstiftungen Norddeutschlands in Hamburg nahmen Kerstin Langenheim, Geschäftsführung, und Michael Mechow, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, die Auszeichnung entgegen. „Diese wiederholte Verleihung des Gütesiegels bestätigt einmal mehr die Qualität unserer Arbeit und darauf sind wir sehr stolz“, wird Michael Mechow in der Mitteilung zitiert. Die Bürgerstiftung Ostfalen trage dieses Siegel bereits seit 2004 ohne Unterbrechung.

Für eine erfolgreiche Bewerbung müssen Bürgerstiftungen neben der Zweckvielfalt und der lokalen Ausrichtung der Stiftungsarbeit insbesondere die Unabhängigkeit der Stiftung von politischen Gremien und einen strategischen Aufbau des Stiftungskapitals nachweisen.

Das fördert die Bürgerstiftung Ostfalen

Aktuell fördere die Stiftung Schwimmkurse im gesamten Landkreis Helmstedt und setze dabei auf Kooperationen mit der DLRG und Fördervereinen. Das Projekt „Lesetraum“ sei ebenso ein Leuchtturmprojekt der Bürgerstiftung wie der „Naturerlebnisgarten“ in Söllingen. Mit „Rock in den Mai“ vom Verein Qultur in Querenhorst, dem Festival „Kulturscheune“ in Warberg und den jährlichen Schüleruniversitätstagen werden auch kulturelle Veranstaltungen unterstützt. Das seien nur einige Beispiele der vielfältigen Stiftungsarbeit.

Mehr Informationen über die Arbeit der Bürgerstiftung gibt es unter https://www.buererstiftung-ostfale.de und über das Gütesiegel für Bürgerstiftungen unter https://www.buergerstiftungen.org/de/guetesiegel/guetesiegel/.

red