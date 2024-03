Helmstedt. Die Verantwortlichen des Tierheims Helmstedt haben es mit immer mehr Fundtieren zu tun. Doch jetzt kommt Hilfe.

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig hatte zu Weihnachten unter dem Motto „Gemeinsam für einen guten Zweck“ erneut dreimal 2000 Euro als Spende für eine gemeinnützige Einrichtung oder einen Verein nach Wahl des Gewinners verlost. In diesem Jahr fiel das Los unter anderem auf das Tierheim in Helmstedt.

„Das Tierheim in Helmstedt ist eine vergleichsweise kleine Einrichtung“, heißt es in der Mitteilung. Zurzeit sind 18 Hunde, zirka 40 Katzen sowie Wellensittiche und Hasen die Bewohner der Einrichtung im Pastorenweg, so Katharina Roye vom Team des Tierheims. Für den Betrieb benötigt würden täglich rund 16 Kilo Nassfutter für die Katzen, 25 Kilo Nass- und Trockenfutter für die Hunde sowie Heu, Stroh, Gemüse und Obst für die Hasen.

Das Tierheim Helmstedt steht vor Herausforderungen

Tüten mit Möhren, Obst und Leckerlis würden zum Glück regelmäßig gespendet, so Katharina Roye. Außerdem gebe es ehrenamtliche „Gassigänger“ sowie „Katzenkuschler“, die dabei helfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine große Herausforderung würden allerdings die zunehmenden Fundtiere darstellen: „Was immer mehr zunimmt, sind Tiere, die über das Veterinäramt beschlagnahmt oder als Fundtier bei uns abgegeben werden. Hier gibt es deutschlandweit Anfragen bei uns in Helmstedt.“

Die Spende komme für das Tierheim gerade recht: „Was wir immer gebrauchen können, sind Kratzbäume und Tonnen für unsere Katzen. Die Spende macht diese und viele weitere Anschaffungen möglich. Vor allem möchten wir uns auch bei der Teilnehmerin des Weihnachtsrätsels bedanken, die die Spende für uns gewonnen hat.“

Wer das Tierheim ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Informationen und Kontaktdaten unter www.tierheim-helmstedt.de oder direkt vor Ort im Helmstedt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red