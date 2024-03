Gevensleben. Grüner Strom aus Gevensleben: Das erste neue Windrad in dem Windpark ist in Betrieb. Wie lange die Anlagen noch nachts rot blinken.

Im Windpark Gevensleben – Uehrde – Winnigstedt ist die erste von zwölf Windenergieanlagen in Betrieb gegangen. Darüber informiert die Landwind-Gruppe in einer Pressemitteilung. An der Landkreisgrenze zwischen Helmstedt und Wolfenbüttel habe das Unternehmen demnach im vergangenen Jahr zwölf Windenergieanlagen des Herstellers Nordex errichtet. Die neuen Anlagen hätten eine Gesamthöhe von 245 Metern, einen Rotordurchmesser von 163 Metern und eine Nennleistung von jeweils 6,8 Megawatt.

Insgesamt werde der Windpark jährlich 180 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom in das ebenso neu errichtete Umspannwerk mitten im Windpark einspeisen. „Damit können jährlich 120.000 Menschen mit erneuerbarer Energie versorgt werden – ein großer Beitrag unserer Region für die Energiewende“, wird Alexander Heidebroek, Geschäftsführer der Landwind-Gruppe, zitiert.

Eigentlich sollten sich die ersten neuen Windräder längst drehen, heißt es. Wegen fehlender Transportgenehmigungen im Sommer habe sich der Aufbau verzögert. „In diesem Zuge möchten wir uns bei den Anwohnerinnen und Anwohnern bedanken, die viel Geduld mit dem Baustellenverkehr hatten. Umso mehr haben wir uns darüber gefreut, dass das Interesse an unserer Baustelle immer groß und unsere öffentlichen Baustellenbesichtigungen und nächtlichen Rotorblattanlieferungen so gut besucht waren“, sagt Bärbel Heidebroek, Geschäftsführerin der Landwind-Gruppe und Präsidentin des Bundesverbandes Wind-Energie (BWE) laut Mitteilung.

Alte Windräder aus Gevensleben gehen nach Osteuropa

Nun würden nach und nach die Anlagen in Betrieb genommen. Parallel würden acht Bestandsanlagen, die teilweise mehr als 20 Jahre alt seien, abgebaut. Zwei alte Turbinen wurden bereits im vergangenen Frühjahr demontiert, da der Platz für den Aufbau der neuen Anlagen benötigt wurde, heißt es. Die Altanlagen würden auf dem Zweitmarkt nach Osteuropa verkauft.

Noch blinken die Anlagen nachts rot, schreibt die Landwind-Gruppe. Die neuen Anlagen hätten aufgrund ihrer Höhe zudem eine Hinderniskennzeichnung am Turm. „Das Blinken wird spätestens am 1. Januar 2025 ein Ende haben“, wird Alexander Heidebroek zitiert. Der gesamte Windpark wurde mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ausgestattet, heißt es. „Sobald die Genehmigung vorliegt, werden die roten Blinklichter nur noch angehen, wenn sich ein Flugzeug dem Windpark nähert“, sagt Heidebroek.

Wer sich an dem Windpark beteiligen möchte, kann Mitglied in der Land-Energie Bürger eG werden, wird erklärt. Die Energiegenossenschaft sei bisher an einer Windenergieanlage des Windparks Gevensleben – Uehrde –Winnigstedt sowie an einem Windpark in der Nähe von Bad Münder beteiligt und plane weitere Projekte, um die Energiewende voranzubringen.

Windpark Gevensleben wird öffentlich eingeweiht

Wer mehr über die Energiegenossenschaft und den Windpark erfahren oder einmal eine Windenergieanlage von innen besichtigen möchte, ist dazu am 30. Mai 2024 eingeladen, heißt es. Um 16 Uhr beginne die öffentliche Einweihungsfeier des Windparks. Für Live-Musik, Essen und Getränke sowie ein Rahmenprogramm für die ganze Familie sei gesorgt. Weitere Infos unter landwind-gruppe.de/aktuelles.

