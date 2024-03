Helmstedt. Sonntag sind die Wahllokale in den evangelischen Gemeinden geöffnet. Eine Pfarrerin hat dafür mit einer ungewöhnlichen Aktion geworben.

Wer sich in einen Kirchenvorstand wählen lässt, nimmt ein Ehrenamt wahr. Für viele Kirchengemeinden auch im Landkreis Helmstedt war es in der Vergangenheit nicht immer einfach, Menschen dafür zu begeistern. Doch wer sich engagieren möchte, steht am Sonntag für sechs Jahre zur Wahl. Die Wahllokale sind am Sonntag geöffnet. Und damit so viele Mitglieder ihr Kreuz machen, hat eine Pfarrerin eine besondere Werbeaktion gestartet.

Denn nicht nur für das Ehrenamt, auch für den Wahlgang müssen die Gläubigen mittlerweile begeistert werden. Um die Hürden so niedrig wie möglich zu halten, wurde deshalb in diesem Jahr beispielsweise erstmals die Möglichkeit einer Online-Wahl gegeben. Ebenso war wieder Briefwahl möglich. Am Sonntag, 10. März, nun können die Wahlberechtigten direkt den Gang zur Wahlurne machen.

Gottesdienste in den Gemeinden zur Kirchenvorstandswahl

Geöffnet sind die Wahllokale zum Teil sehr individuell. Im gesamten Kirchengemeindeverband Königslutter hingegen ist einheitlich von 10.30 bis 16 Uhr geöffnet. In den Kirchen werden außerdem spezielle Gottesdienste zur Wahl abgehalten. Jetzt müssen die Gläubigen nur noch wählen gehen. Und dafür haben sich Helmstedts Pfarrerin Birgit Rengel und die Kirchenvorstandskandidatinnen und -kandidaten der St. Christophorus Gemeinde etwas Besonderes einfallen lassen.

Wer nämlich am Samstagvormittag des 9. März bei Edeka und Bäcker Hellmich am Görlitzer Platz in Helmstedt einkaufen war, wurde freundlich von der Pfarrerin begrüßt – und bekam ein sogenanntes Ankreuzbrötchen von ihr geschenkt. Die wurden von der Bäckerei gebacken und sollten die Kundinnen und Kunden erinnern und einladen, zur Wahl zu gehen und anzukreuzen.

In St. Christophorus in Helmstedt gibt es einen musikalischen Abschluss

St. Christophorus in Helmstedt hat am Wahltag übrigens sein Wahllokal im Gemeindehaus an der Calvörder Straße von 9 bis 10 Uhr sowie von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zwischen 10 und 11 Uhr bleibt das Wahllokal für den Gottesdienst geschlossen. Im Gemeindehaus gibt es den ganzen Tag Kaffee und Kuchen. Abschluss ist mit einem Konzert. Um 17 Uhr spielt die Bluegrass-Band „Countryside“ aus St. Christophorus.

