Königslutter. Im Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter schreitet die Digitalisierung voran. Welche Vorteile das den Helmstedter Patienten bringt.

Das Awo-Psychiatriezentrum Königslutter geht den Weg der Digitalisierung und schafft neue Lösungen in der Patientenversorgung, in diesem Fall bei der Behandlung von Hauterkrankungen. „Während einer Behandlung bei uns im APZ können auch dermatologische Krankheitsbilder auftreten, die einer Behandlung bedürfen“, erklärt die Psychologin und Koordinatorin für digitale Therapien, Anna Braun-Menskes. „Die Behandlung stellt die Klinik dann vor Herausforderungen. Denn einen kurzfristigen Termin bei einem Hausarzt hier im Umland zu bekommen, ist meist schwierig.“

Damit die Patientinnen und Patienten des APZ aber nicht so lange auf einen Termin warten müssen, um ihr akutes Hautproblem zu behandeln, hat sich die Klinik zu einer Kooperation mit der Firma Dermanostic – eine Hautarztpraxis per App – entschlossen. Die Hautarzt-App „Dermanostic“ ermögliche es, medizinische Beratung und Diagnoseleistungen direkt vom Smartphone zu erhalten.

Fotos werden aus Königslutter direkt an einen Facharzt gesendet

Wie läuft so eine Behandlung ab? „Als telemedizinische Serviceleistung werden Fotos von der betroffenen Hautstelle zu einem beliebigen Zeitpunkt per App über das Smartphone oder das klinikeigene Tablet direkt an einen Facharzt oder eine Fachärztin für Dermatologie versendet“, heißt es. Darüber hinaus fülle der zuständige Arzt der Klinik einen Fragebogen zur Anamnese aus. Zeitversetzt begutachte der Facharzt die Hautveränderung, würde eine Diagnose stellen und eine entsprechende Therapie empfehlen.

So gelingt eine Hautarztbehandlung innerhalb kürzester Zeit

Im APZ wurde die Haut-Arzt-App mittlerweile nach einer dreimonatigen Textphase in den Klinikalltag implementiert und ermögliche eine Hautarztbehandlung in kürzester Zeit. „Seit einigen Monaten können wir in unserer Klinik auf die App zurückgreifen. Besonders positiv hervorzuheben sind die einfache Anwendung sowie die hohe Qualität der Befundmitteilung und Therapieempfehlungen“, sagt Dr. Anne Grau, Assistenzärztin in der Klinik für Gerontopsychiatrie. „Dies ermöglicht uns eine zügige und inhaltlich korrekte Behandlung von dermatologischen Auffälligkeiten ohne lange Wartezeiten.“

Mit dieser niederschwelligen konsiliarischen Leistung optimiere das APZ nicht nur die internen Prozesse, sondern erhöhe auch die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten, betont Koordinatorin Braun-Menskes. Und auch die Mitarbeitenden der Klinik profitieren von der Kooperation. „Auch sie können die App unkompliziert und kostenfrei nutzen“, ergänzt Braun-Menskes.

