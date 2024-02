Helmstedt. In einem Praktikum arbeiteten sie in Kindergärten und Kirchengemeinden mit. Wie das war, erzählen sie demnächst in Gottesdiensten.

Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Helmstedt durften während ihres Praktikums auch den Kindergartenbereich kennenlernen und in den Ferien in den Gruppen mitarbeiten. Dafür hat Pfarrerin Birgit Rengel den Kita-Mitarbeiterinnen gedankt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Hauptkonfirmand*innen haben ihr Praktikum in den Gemeindegruppen begonnen, so die Pfarrerin in der Mitteilung. Demnach haben sie praktisch mitgearbeitet – so zum Beispiel beim Küsterdienst und auch in der Mithilfe und Vorbereitung der Gottesdienste wie der Vorstellungsgottesdienste der Kirchenvorstandskandidaten in St. Petri Emmerstedt im Gemeindehaus und in St. Christophorus.

Mehrwöchiges Praktikum wird von Leiterinnen und Leitern der Gemeindegruppen begleitet

Außerdem sind die Jugendlichen in Ökologieprojekten der Gemeinde dabei (ökologischer Gartenbau, Insektenhotels), in der Kinderkirche, in den Seniorenkreisen, in der Öffentlichkeitsarbeit. Das Praktikum umfasst mehrere Wochen und wird von den jeweiligen Leiterinnen und Leitern der Gemeindegruppen begleitet.

Konfirmandenpraktikant*innen und Mentor*innen in St. Christophorus. © FMN | privat

Abschluss des Praktikums ist am Sonntag, 3. März, um 10 Uhr in der St.-Christophorus-Kirche und am Ostersonntag um 11 Uhr in St. Petri. In beiden Gottesdiensten werden die Konfirmand*innen ihre Erfahrungen und ihren Bericht vortragen. Pfarrerin Rengel dankte allen Haupt-und Ehrenamtlichen, die die Jugendlichen begleiten. „Und wer weiß, welche Berufswahl später auch durch den Impuls des Praktikums in unseren Gemeinden entstehen wird, oder welche Kirchenvorsteher*innen daraus hervorgehen“, so die Pfarrerin.

Informationen zum Konfirmand*innenunterricht, der für beide Gruppen vor den Konfirmationen mit einer gemeinsamen einwöchigen Fahrt nach St. Peter-Ording abschließt, bei Pfarrerin Birgit Rengel, Telefon (05351) 399052.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red