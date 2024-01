Velpke. Auf der Oebisfelder Straße hat es am Dienstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Mehrere Menschen behinderten den Einsatz.

In der Oebisfelder Straße in Velpke hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Die Fahrerin eines Skoda Fabias kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug und überschlug sich, teilt die Samtgemeinde Velpke mit.

In Velpke hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. © FMN | Samtgemeinde Velpke

Die ersteintreffenden Kräfte unter der Leitung von Gruppenführer David Weise veranlassten zunächst eine Alarmstufenerhöhung, da die Fahrerin noch im Pkw eingeschlossen war. Nachdem das Fahrzeug gesichert und stabilisiert war, entfernten die Kräfte nach Rücksprache mit dem Notarzt die B-Säule mit einem hydraulischen Rettungsgerät. Eine patientenschonende Rettung war so gewährleistet. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus.

Autofahrer und Touristen behinderten den Einsatz

Während der Rettungsarbeiten musste der betroffene Bereich voll gesperrt werden. Mehrere Autofahrer und Einsatzstellentouristen hielten sich nicht an die Absperrungen und behinderten so die Einsatzkräfte. Zur Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

red