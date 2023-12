Velpke. 105 Kinder sollen die Einrichtung in Zukunft besuchen. Die Samtgemeinde Velpke investiert dafür eine beachtliche Millionen-Summe.

In der Samtgemeinde Velpke ist der Bedarf an Plätzen in einer Kindertagesstätte groß. Selbst die bislang sieben Einrichtungen können ihn nicht decken. Genau darum baut die Samtgemeinde nun die dritter Kita in der Gemeinde Velpke und die achte insgesamt. Am Mittwoch feierten die Verantwortlichen im Rathaus sowie Vertreter aus der Lokalpolitik und am Bau beteiligter Unternehmen das Richtfest für die neue Kindertagesstätte. Im Dezember 2024 soll sie inklusive Straßenausbau fertig sein.