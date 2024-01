Helmstedt. Die Helmstedter Ortsfeuerwehr ist am Samstagmorgen in die Neumärker Straße ausgerückt. Den Brandherd fanden sie in einem Aufzug.

Die Helmstedter Feuerwehr ist Samstagfrüh gegen 5.40 Uhr in der Neumärker Straße im Einsatz gewesen. Gemeldet worden war ein unklarer Brandgeruch samt Rauch in einem Einkaufsmarkt. „Vor Ort bestätigte sich die Meldung, eine Quelle konnte aber zuerst nicht erkundet werden“, sagt ein Feuerwehr-Sprecher.

Kurze Zeit später fand die Feuerwehr einen brennenden Zeitungsstapel in einem Aufzug. Mit einem Kleinlöschgerät löschten die Kräfte das Feuer, anschließend belüfteten sie das Gebäude. Verletzt wurde niemand, weitere Maßnahmen waren nicht nötig. Der Einsatz der Helmstedter Ortsfeuerwehr endete nach zirka 60 Minuten.

