Essehof. Die Feuerwehr hat den Brand am A2-Kreuz bereits unter Kontrolle gebracht. Dennoch kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Brand auf der Autobahn 2 nahe Essehof führt am frühen Freitagabend zu Einschränkungen im Verkehr in Richtung Magdeburg. Wie die Gemeindefeuerwehr Lehre mitteilt, brennt ein Lkw am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Sprecher.

Am A2-Kreuz Wolfsburg/Königslutter hat am frühen Freitagabend ein Lastwagen gebrannt. © Gemeindefeuerwehr Lehre | Gemeindefeuerwehr Lehre

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red