Twieflingen. Aus „unerklärlichen Gründen“, so die Feuerwehr, hat am Donnerstag ein Strohballen auf einem Acker nahe der B244 Feuer gefangen.

An der Bundesstraße 244 zwischen Hoiersdorf und Söllingen hat am Donnerstagabend ein Strohballen gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 18.56 Uhr zu dem Acker am Abzweig in Richtung Twieflingen gerufen. „Trotz des nassen und kalten Wetters brannte aus unerklärlichen Gründen ein Strohballen, der ursprünglich ein Utensil der Landwirte eines Mahnfeuers war“, berichtet ein Feuerwehr-Sprecher.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte der Hoiersdorfer Ortsfeuerwehr den Ballen. Sie zogen ihn auseinander und belegten ihn mit einem Schaumteppich. Die Einsatzstelle wurde nach etwa einer Stunde der Polizei übergeben. Zudem wurde der Heeseberger Gemeindebrandmeister informiert.

red