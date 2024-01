Frellstedt. Die Bauern-Proteste gehen weiter, wieder brennen im Kreis Helmstedt Mahnfeuer. Unser Autor war in Frellstedt dabei: So ist die Stimmung.

Das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden – sowas geht auch im Rahmen von Protesten. Am Mittwochabend zündeten Landwirte bei Frellstedt ein weiteres Mahnfeuer an. Es soll aufmerksam machen und den Druck auf die Regierung in Berlin aufrechterhalten, aber: „Es bietet sich an, dass wir bei der Gelegenheit auch mal wieder etwas für die Dorfgemeinschaft tun, uns treffen, eine Bratwurst essen und uns unterhalten“, sagt Hartmut Gauert, Landwirt in Frellstedt. Die Kernbotschaften seien klar, und dabei bleibe man auch, doch Gauert schlug einen großen Bogen in die Gesellschaft. Denn die Fürsprache der Menschen habe ihre Gründe.