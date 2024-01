Helmstedt. Die Geschäftsführung von Energy from Waste in Helmstedt ist wieder komplett. Das Unternehmen hat einen neuen Verantwortlichen für den Bereich Finanzen.

Ab dem 1. März ist die Geschäftsführung des weltweit tätigen Abfall- und Klärschlammverwerters Energy from Waste (EEW) aus Helmstedt wieder vollständig. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird das bislang von CEO Timo Poppe kommissarisch geführte Finanzressort unter eine neue Führung gestellt.

Sitz der Zentrale der EEW - Energy from Waste GmbH, in der Schöninger Straße in Helmstedt (Archivfoto). © regios24 | Sebastian Priebe

EEW ernennt demnach Stefan Schmidt zum neuen Chief Financial Officer (CFO). Der studierte Diplom-Kaufmann und ausgebildete Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verfüge über jahrelange Erfahrung in Leitungsfunktionen und bringe umfassende Expertise für die Arbeit an der Spitze des Finanzressorts mit. Neben dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Timo Poppe, gehört auch COO Joachim Manns der Führungsriege an. Er verantwortet das Ressort Technik.

Aufsichtsratsvorsitzender: Der neue CFO soll zum nachhaltigen Wachstum beitragen

Bernard M. Kemper, Vorsitzender des Aufsichtsrates und bis zum Sommer 2023 selbst CEO des Unternehmens, betonte laut Mitteilung die umfassende Expertise und Erfahrung, die Stefan Schmidt in seine neue Rolle bei EEW einbringen wird. Als CFO werde er damit maßgeblich zur Stärkung der finanziellen Performance und zum nachhaltigen Wachstum der EEW-Gruppe beitragen.

Seinen Karriereweg habe Stefan Schmidt – nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln – bei der Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzlei EY in Düsseldorf begonnen. Anschließend übernahm er verschiedene Leitungspositionen im Finanzbereich von Konzernen und mittelständischen Unternehmen in unterschiedlichen Industrien, unter anderem bei der Unternehmensgruppe Schwarz und der Carrier Kältetechnik GmbH.

Der Aufsichtsratsvorsitzende und frühere CEO von EEW, Bernard M. Kemper (Archivfoto). © regios24 | Sebastian Priebe

In den vergangenen acht Jahren war er als Group-CFO und Geschäftsführer für die OQ Chemicals Gruppe tätig, einem weltweit führenden Hersteller von Oxo-Chemikalien. Das von ihm künftig geführte Finanzressort von EEW umfasst die Bereiche Finanzen, Controlling, IT und Einkauf. Zudem bleiben die vier kaufmännischen Geschäftsführer der regionalen Gruppengesellschaften wesentlicher Bestandteil des Ressorts. Stefan Schmidt wird für seine neue Position in der Unternehmenszentrale in Helmstedt tätig sein.

