Königslutter. Bei einem Brand in Königslutter wurde ein Motorrad in einer Garage zerstört. Eine Ausbreitung des Feuers konnten Einsatzkräfte verhindern.

Am frühen Freitagmorgen hat am nördlichen Stadtrand von Königslutter ein Motorrad in einer Garage gebrannt. Wie in der Nacht zuvor, als in Rottorf ein Unterstand brannte, wurden die Feuerwehren aus Königslutter und Rottorf in den frühen Morgenstunden alarmiert.

Das Motorrad wurde bei dem Brand in Königlutter vollständig zerstört

Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr löschte ein Trupp unter schwerem Atemschutz das Feuer. Das Motorrad wurde komplett zerstört. Soweit möglich, öffneten die Einsatzkräfte anliegende Garagen und kontrollierten sie mit Wärmebildkameras. Die Feuerwehrleute stellten weder eine Verrauchung noch eine weitere Brandstelle fest.

Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch das schnelle Handeln verhindert werden. Grund und Ursache des Feuers sind nach Angaben der Feuerwehr unklar.

red