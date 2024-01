Königslutter. Die Kräfte aus Königslutter und Rottorf sind Donnerstagnacht zu dem Feuer ausgerückt. Auch Müllbehälter hatten Feuer gefangen.

Die Feuerwehren aus Königslutter und Rottorf sind am Donnerstag gegen zwei Uhr zu einem Feuer am Stadtrand von Königslutter ausgerückt. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte laut Mitteilung eine freistehede, hölzerne Einhausung für Mülltonnen, die aus ungeklärten Gründen in Flammen stand. Die darin stehenden Müllbehälter brannten ebenfalls. Unter schwerem Atemschutz löschten die Kräfte das Feuer. Eingesetzt waren außer den zwei Ortswehren die Polizei sowie ein Rettungswagen aus Königslutter. Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten.

red