Braunschweig. Der Täter überfiel den Paketboten am Mittwochnachmittag in Timmerlah und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Die Polizei sucht den Räuber.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 15 Uhr einen Paketdienstfahrer mit einer Schusswaffe überfallen und dessen Fahrzeug gestohlen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Braunschweig war der 30-jährige Hermes-Bote mit seinem weißen Mercedes Sprinter in Timmerlah, in der Straße „Im Sommerfeld“, unterwegs, als er von einem unbekannten Mann angesprochen und mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Der Täter stieg anschließend in das Auslieferungsfahrzeug und fuhr damit davon.

Die Polizei Braunschweig konnte das entwendete Fahrzeug auffinden – Der Täter wird gesucht

Der 30-Jährige informierte die Polizei. Bei einer groß angelegten Fahndung konnte das entwendete Fahrzeug bereits 30 Minuten später durch Polizeibeamte im Ederweg aufgefunden werden. Das Fahrzeug war verlassen, und es fehlten einige Pakete, so die Polizei.

Der Täter soll männlich, ungefähr 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, in Schwarz gekleidet sein und eine sportliche Figur haben, so der Paketdienstfahrer.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die entweder am Tatort, im Ederweg oder auf der Fahrtstrecke dorthin Beobachtungen gemacht haben und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0531) 4762516 entgegen.

red