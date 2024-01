Flechtorf. Im Abfahrtsbereich von der A39 auf die A2 kam ein Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in die erste und schleuderte dann in die zweite Leitplanke.

Am Dienstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter gekommen. Wie Rainer Madsack, Pressesprecher Gemeindefeuerwehr Lehre, berichtet, kam ein Pkw mit zwei Personen bei Flechtorf im Abfahrtsbereich von der A39 auf die A2 in Richtung Hannover nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr in die linke Leitplanke und schleuderte im Anschluss in die rechte Leitplanke, wo es zum Stehen kam.

Die Feuerwehr Flechtorf, welche mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, sicherte die Einsatzstelle ab, leuchtete sie aus, und klemmte die Batterie vom Unfallfahrzeug ab. Betriebsstoffe liefen ihren Angaben zufolge nicht aus. Die Insassen mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben der Feuerwehr war noch ein Rettungswagen der Malteser Rettungswache Wendhausen und die Polizei im Einsatz.

red