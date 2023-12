Schöningen. Am Donnerstagvormittag fing ein Tisch in einer Küche in der Eichendorffstraße Feuer. Die Feuerwehr löschte unter schwerem Atemschutz.

Zu einem Brand ist es am Donnerstagvormittag in Schöningen gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, fing der Küchentisch einer Wohnung in der Eichendorffstraße aus ungeklärter Ursache Feuer. Zunächst gingen die Rettungskräfte davon aus, dass Menschen, auch Kinder, in Gefahr seien - der Verdacht bestätigte sich nicht.

Feuerwehr löscht Brand in Schöningen

Die Feuerwehr verschaffte sich mittels Teleskopmast und zu Fuß Zugang in das Haus. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte den brennenden Holztisch. Später befreite ein Hochleistungslüfter die Wohnung von Rauch.

Der Wohnungsinhaber hatte die Wohnung eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst behandelte ihn wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schöningen, Hoiersdorf, Esbeck und Schöningen.

red