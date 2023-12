Helmstedt. Vermutungen legen nahe, dass ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall war. Die verunfallte Person war zunächst nicht ansprechbar.

Auf der Kreisstraße 22 ist es am Samstagmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Feuerwehr Helmstedt berichtet, kam ein Pkw gegen 13.06 Uhr kurz am Ortsausgang Offleben in Richtung Büddenstedt von der Fahrbahn ab und blieb nach rund 100 Metern auf einem Feld stehen.

Nach Angaben der Feuerwehr war die Person in dem Auto nicht, wie zunächst angenommen, eingeklemmt, dafür aber nicht ansprechbar. Vermutungen legen nahe, dass ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall war. Die Person wurde zum Rettungswagen transportiert. Für die Maßnahmen war die Strecke kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Offleben-Reinsdorf, Büddenstedt und Schöningen. Insgesamt dauerte der Einsatz rund 30 Minuten.

