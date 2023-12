Königslutter. Am Mittwoch stürzt der Schornstein des leerstehenden Hauses in Königslutter ein. Die Feuerwehr sichert den Gehweg ab.

Der Schornstein des ehemaligen Gasthofs „Zur Traube“ in Königslutter ist am Mittwoch eingestürzt. Das teilt die Feuerwehr mit. Demnach wurden die Rettungskräfte am Mittag alarmiert.

Feuerwehrleute sichern Straße und Gehweg in Königslutter ab

Teile des Schornsteins fielen vom Dach auf den Fußweg und die Fahrbahn. Die Feuerwehr sperrte den Fußweg ab und öffnete das Dach weiter, damit herabstürzende Teile ins Dach fallen können. Rettungskräfte entfernten Ziegel und Bruchstücke mittels Drehleiter.

Der Eigentümer des leerstehenden Hauses wurde durch die Polizei informiert. Warum der Schornstein einstürzte, ist nicht geklärt. Im Einsatz waren 17 Kameraden der Stadtfeuerwehr Königslutter unter der Einsatzleitung von Matthias van der Wall. Nach rund zwei Stunden rückten die Kräfte wieder ein.

red