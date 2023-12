Süpplingen. Die Breite Straße in Süpplingen wurde wegen Überflutung bis Freitag gesperrt. Am Abend kam es zu einem Rettungswagen-Einsatz.

In Süpplingen ist am Donnerstag das Wasser über die Ufer des Schirpkebachs getreten. Das berichtet die Feuerwehr. Gegen 19.30 Uhr rückten die Wehren in die überflutete Breite Straße aus. Teilweise stand das Wasser einen halben Meter hoch.

Landwirt springt Rettungskräften in Süpplingen zur Seite

Während des Einsatzes wurde ein Rettungswagen nötig. Wegen des Hochwassers wurden die Rettungskräfte von einem Landwirt per „Treckertaxi“ zum Patienten transportiert, schreibt die Feuerwehr.

Ansonsten waren die Einsatzkräfte bis 23.30 Uhr mit vollgelaufenen Kellern beschäftigt. Die Breite Straße soll bis Freitag gesperrt bleiben. Die Feuerwehr bedankt sich beim Landwirt sowie bei den Anwohnern und Firmen, die die Einsatzkräfte verpflegten.

red