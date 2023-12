Helmstedt. Bislang unbekannte Täter brechen am Montag in Grasleben und Velpke in Einfamilienhäuser ein. Die Polizei bittet um Hilfe.

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser hat die Helmstedter Polizei im Laufe des Montags registriert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der erste Einbruch zwischen 10 und 22.45 Uhr in der Friedhofstraße in Grasleben. Zutritt verschafften sich die bislang unbekannten Täter über die Terrassentür an der Rückseite des Hauses und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Die Schadensermittlung dauert nach Angaben der Polizei noch an.

Polizei: Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden

Bei dem zweiten Einbruch schlugen die Täter am Wetzensteinring in Velpke zu. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 12 und 19.15 Uhr. Nachdem sie auch hier die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, betraten und durchsuchten sie auch hier verschiedene Räume und das darin befindliche Mobiliar. Dabei stahlen sie Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Anschließend seien die Täter unerkannt geflüchtet.

Die Ermittler können einen Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht ausschließen und hoffen darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Auch sei es möglich, dass die Täter in unmittelbarer Tatortnähe oder einer Seitenstraße ein Fahrzeug abgestellt haben. Die Polizei weist darauf hin, dass diese Fahrzeuge häufig auffielen, da sie nicht zum alltäglichen Erscheinungsbild gehören. Hinweise an die Polizeistationen in Grasleben, Velpke oder das zuständige 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer (05361) 4646-0.

red