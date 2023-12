Helmstedt. Die Täter gelangten über die Terrassentür ins Haus am Pappelweg. Die Schöninger Polizei hofft nun auf Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Freitag, zwischen 14.40 und 19.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Pappelweg eingebrochen. Wie die Helmstedter Polizei mitteilt, öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür an der Hinterseite des Einfamilienhauses, um hineinzugelangen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und Möbel nach Beute. Was sie stehlen konnten, ist nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen. Die Rufnummer lautet (05361) 4646-0.

red