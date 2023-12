Helmstedt. Polizei: Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt Zutritt zu den Lauben. Nun sucht sie nach Zeugen der Taten.

Gleich siebenmal ist am vergangenen Wochenende in Gartenlauben des Kleingartenvereins in der Straße Pastorenweg eingebrochen worden, wie die Helmstedter Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach ereigneten sich die Taten zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr. Was die Täter hierbei alles erbeuteten und wie hoch der Gesamtschaden ist, werden nach Polizeiangaben die Ermittlungen der nächsten Tage ergeben.

Die Täter zerstörten Türen und Fenster der Gartenlauben, um sich Zutritt zu verschaffen

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen öffneten die bislang unbekannten Täter mit brachialer Gewalt Eingangstüren und Fenster verschiedener Parzellen und verschafften sich so Zutritt in die Gartenlauben. Anschließend durchsuchten sie die Lauben nach Beute und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer (05351) 521-0.

