Königslutter. Die Diebe hatten es in dem Haus in Rhode auf Bargeld abgesehen. Die Tat geschah am Donnerstagnachmittag. Wer kann Hinweise geben?

Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Sarlingstraße in Rhode erbeutet. Die Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise auf das Grundstück des Wohnhauses.

Hier öffneten sie auf der Gebäuderückseite gewaltsam ein Fenster und gelangten durch dies ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten sie verschiedene Zimmer und durchsuchten die darin befindlichen Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute.

Anschließend verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Im benachbarten Wolfsburg hat es am Donnerstag mehrere Einbrüche gegeben. Ein Zusammenhang? Hinweise an die Polizei: (05353) 91970.