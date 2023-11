Helmstedt. Im ganzen Kreis Helmstedt finden in diesem Jahr überall Weihnachtsmärkte statt. Bei uns finden Sie eine Übersicht mit Karte.

Glühwein, Bratwurst und weihnachtliche Musik gehören für viele zur Vorweihnachtszeit, wie Advent und Nikolaus. Und wo ist alles zu finden? Richtig, auf Weihnachtsmärkten. Bei uns finden Sie eine Übersicht über die Märkte im Landkreis Helmstedt. Jetzt mit Übersichtskarte!

Der Weihnachtsmarkt in Helmstedt beginnt am 1. Dezember

Süpplingenbug: Der Süpplingenburger Wintermarkt findet am Samstag, 25. November, am ehemaligen Schulhof und dem Dorfgemeinschaftshaus, statt. Eröffnet wird der Wintermarkt um 14 Uhr mit Klängen des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Süpplingenburg und Bürgermeister Dieter Eckner. Auf dem ehemaligen Schulhof werden Adventsgestecke, verschiedene Handarbeiten, eine große Tombola, Fisch, selbstgemachte Pralinen, Bratwurst, Glühwein und weiteres angeboten. Im Dorfgemeinschaftshaus wird eine Kaffeestube mit selbst gebackenem Kuchen eingerichtet.

Lelm: Die Adventsausstellung auf dem Hof Scheiding in Lelm am Samstag, 25. November, beginnt um 10 Uhr. Angeboten werden Gestecke und Kränze. Außerdem gibt es geräucherte Forellen.

Grasleben: Am 26. November eröffnet der Weihnachtsflohmarkt im Museumshof in Grasleben ab 14.30 Uhr. Weihnachtspyramiden, Schwibbögen, bunte Kugeln und Dekoratives können dann, sowie am ersten und dritten Advent von 14.30 bis 17 Uhr erworben werden. An den beiden Adventssonntagen lese zudem Monika Müller ab 15 Uhr Geschichten für Klein und Groß vor.

Lehre: Der 36. Lehrsche Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr in der Campenstraße rund um die Kirche statt. Die Vereine, die Kirchengemeinde und andere werden Speisen und Getränke sowie Gebasteltes verkaufen. Federführend ist der Kulturverein Lehre

Dobbeln: Zur Einstimmung in die Adventszeit findet am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Dobbelner St.-Petri-Kirche wieder ein Gottesdienst statt. Mit vielen Kerzen, Liedern und Musikstücken vom Gitarrenkreis Warberg soll ein Lichter-Gottesdienst gefeiert. Im Anschluss an die Lichterkirche findet der Glühweinabend an der alten Schule statt.

Räbke: Der Adventsnachmittag auf dem Mühlenhof der Wassermühle Liesebach in Räbke findet am Samstag, 2. Dezember, statt. Ab 16 Uhr bieten Hobbykünstlerinnen ihre Arbeiten an, Kinder können Stockbrot backen und die „Heiße Müllerin“, ein Spezialgetränk, wartet neben Bratwurst und anderen Getränken auf Verzehr. Der Förderverein stellt außerdem seine Restaurierungsprojekte vor.

Schöningen: Zum 26. Mal eröffnet am Donnerstag, 14. Dezember, um 16 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Markt in Schöningen und bleibt bis Sonntag, 17. Dezember, geöffnet. Neben den üblichen Ständen und dem neuen Weihnachtsbaum im Stadtzentrum treten auch jeden Tag Musiker auf. Dazu findet jeden Tag eine Tombola statt.

Warberg: Auf der Burg Warberg findet am Sonntag, 17. Dezember, von 10 Uhr bis 18 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2 Euro, für Kinder ist er frei. Bereits einen Abend zuvor, am Samstag, 16. Dezember, findet auf der Burg das kulinarische Adventsleuchten statt.

Helmstedt: Der Helmstedter Weihnachtsmarkt eröffnet in diesem Jahr am Freitag, 1. Dezember, und endet in der Woche vor Weihnachten am Mittwoch, 20. Dezember. Im Ambiente des historischen Helmstedter Marktes direkt am Rathaus wird in dieser Zeit jeden Tag ein neues Programm angeboten.

Hoiersdorf: Der Hoiersdorfer Weihnachtsmarkt findet am Freitag, 1. Dezember, ab 16 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus statt. Mit dabei, so kündigt der Förderverein Hoiersdorfer Kinder an, sei auch der Weihnachtsmann persönlich.

Esbeck: Nach dem ersten Advent öffnen wieder fünf Esbecker Familien ihre Höfe und empfangen ihre Mitbürger für zwei besinnliche Stunden. Die Höfe öffnen um 18 Uhr. Nach einer Begrüßung durch die Gastgeber gibt es weihnachtliche Musik. Die Gastgeber laden zu Glühwein, Tee und anderen Leckereien ein. Das Treffen findet bei jedem Wetter auf dem Hof, vor der Garage oder unter dem Carport statt. An den nachfolgenden Tagen öffnet sich die Tür bei: Montag, 4. Dezember Wohngruppe Esbeck, Am Barberg 7; Freitag, 8. Dezember St.-Andreas-Kirche, Hauptstraße 8a; Montag, 11. Dezember, Familie Christ, Bauerstraße 4; Freitag, 15. Dezember, Familie Schünemann/Meyer, Ulmenweg 6; Montag, 18. Dezember, Familie Winter, Glückaufstraße 13.

Twieflingen: Am Samstag, 2. Dezember, lädt die Kirchengemeinde Twieflingen ab 15.30 Uhr mit Andacht in der St.-Petri-Kirche, ab 16 Uhr auf dem Kirchplatz zum Weihnachtsmarkt ein. Bei Glühwein und Speisen soll die Weihnachtszeit in gemütlicher Atmosphäre eingeläutet werden.

Königslutter: Der Adventsmarkt Königslutter findet in diesem Jahr ab Freitag, 15. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember rund um die Stadtkirche statt. Angeboten werden kalte und heiße Getränke, Speisen sowie ein Rahmenprogramm und verschiedene Waren. Für die Kinder wird ein Kinderkarussell aufgebaut.

Der Weihnachtsmarkt Ihres Dorfes fehlt? Schicken Sie uns gern eine E-Mail an redaktion.helmstedt@funkemedien.de!

red